Las autoridades meteorológicas dominicanas monitorean en el océano Atlántico una zona de aguaceros y tormentas eléctricas que presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de 50 % a siete días y 0 % a 48 horas, informó este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Se trata de una baja presión con aguaceros desorganizados que se desplaza hacia el oeste, y el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos indica que las condiciones ambientales parecen propicias para su desarrollo gradual.

El CNH señala que una depresión tropical podría formarse durante la última parte de la semana si las condiciones se mantienen favorables.

Los ciclones reciben nombre al pasar a tormenta tropical, por lo que, de confirmarse el desarrollo, el siguiente nombre disponible en la lista de 2025 es Fernand.

Indomet y el CNH mantienen vigilancia y emitirán boletines oficiales con la evolución del sistema.

