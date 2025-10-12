El ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, mantuvo este domingo una reunión con la directiva del parque Industrial CODEVI, ubicado en Dajabón, con el propósito de constatar el estado actual de sus instalaciones y evaluar las medidas adoptadas en respuesta a los recientes acontecimientos que han afectado su funcionamiento.

En el encuentro, la alta dirección militar destacó la relevancia estratégica y socioeconómica de las operaciones de CODEVI para la República Dominicana y Haití, subrayando su impacto en la generación de empleos directos e indirectos, la promoción de la estabilidad fronteriza y la contribución al desarrollo binacional.

Asimismo, se abordaron los posibles mecanismos de apoyo y cooperación desde las Fuerzas Armadas y sus dependencias especializadas, a fin de fortalecer la seguridad perimetral y garantizar un entorno estable que favorezca la continuidad de las operaciones industriales en la zona.

El ministro Fernández Onofre reiteró que las Fuerzas Armadas mantienen un firme compromiso con la paz, el desarrollo social y el progreso económico nacional, tal como lo establece uno de los principales objetivos del Plan Estratégico Institucional, que impulsa la integración de la defensa con el desarrollo.

Supervisa trabajo de la verja fronteriza

Como parte de su agenda en Dajabón, el titular del MIDE supervisó el progreso de la segunda fase de construcción de la verja perimetral fronteriza, un proyecto emblemático del Gobierno orientado a fortalecer el control territorial y la seguridad nacional, así como a promover el comercio regulado y la cooperación transfronteriza.

Acompañaron al ministro de Defensa el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), el director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto del MIDE (J3) y el supervisor general de los trabajos de construcción de la verja perimetral fronteriza, junto a otros oficiales superiores.