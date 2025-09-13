El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó un amplio recorrido por la franja fronteriza dominicano-haitiana, que incluyó los puntos de chequeos desde hasta Dajabón, informó este sábado la Presidencia.

Fernández Onofre viajó a la frontera para constatar la situación de seguridad en la zona y verificar las acciones coordinadas que ejecutan las Fuerzas Armadas junto a otros organismos del Estado, detalló la Presidencia en su página web.

Estuvo acompañado por los asesores del Poder Ejecutivo en materia policial, John Huvane, y el comisionado para la reforma policial, Luis Ernesto García Hernández, así como por el comandante general del Ejército, Jorge Iván Camino Pérez, y el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), José Rodríguez Coste, ERD.

Durante el recorrido, los acompañantes verificaron las operaciones en marcha orientadas a reforzar la seguridad, enfrentar el tráfico ilícito de mercancías y personas, y proteger la soberanía nacional, afirmó Presidencia.

Asimismo, constataron los avances en la construcción de los 13 kilómetros correspondientes a la nueva etapa de la verja perimetral entre el país y Haití, así como los trabajos coordinados con la Dirección General de Migración y la Dirección General de Aduanas.

Estas acciones tienen como finalidad fortalecer los controles migratorios, garantizar la trazabilidad de las mercancías y asegurar un flujo fronterizo seguro y regulado.

Con esta inspección, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso con la defensa de los intereses nacionales y el mantenimiento de la paz y el orden en la franja fronteriza.

