El ministro de Agricultura, Limber Cruz López, aseguró este lunes que actuó con "transparencia" y "responsabilidad" cuando denunció anomalías entre miembros de su cuerpo de seguridad que se "repartían" dietas de manera ilegal.

"Hicimos un comunicado aclarando al país; no había gente detenida, no hubo desfalco, ni a mi, ni mucho menos al Gobierno. Me informaron de quienes andaban conmigo hacían uso de un reparto ilegal de recursos y eso no se lo acepto a nadie", aseguró en LA Semanal, la rueda de prensa de los lunes del presidente Luis Abinader.

Limbert se refirió a "dietas y otras cosas" que se reparten entre los "guardias" (militares de su seguridad), situación ante la que actuamos de manera transparente, clara y responsable, pero algunos se han dado a la tarea de hacer un show con eso (…); si hice mal (al denunciar la "anomalía") me someto a cualquier investigación", declaró ante el jefe de Estado quien alabó que se actué siempre con transparencia.

Paralelamente, el Ministerio de Agricultura dijo en un comunicado que realiza desde hace dos semanas una “investigación interna” que involucra a miembros del departamento de seguridad y otro del área financiera.

"Están suspendidos al servicio que ofrecen al Ministerio de Agricultura hasta que se clarifique el uso de los recursos asignados al departamento de seguridad", se informó.

