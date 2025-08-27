133 aspirantes a fiscalizadores comenzaron su programa académico de formación inicial en el Ministerio Público, con nivel de maestría en Ciencias Penales.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó la vocación de servicio como principio fundamental de los fiscales durante la ceremonia de recibimiento.

El programa forma parte de la culminación de la primera etapa del "Concurso público de oposición para aspirantes a fiscalizador 2024″, lanzado por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP).

Reynoso resaltó que el trabajo de los fiscalizadores tiene un impacto directo en la vida de las personas, enfatizando la responsabilidad de proteger al inocente y perseguir al culpable con transparencia y objetividad.

El acto fue encabezado por Marien Montero Beard, rectora del IES-ENMP, y miembros del Consejo Académico y del Consejo Superior del Ministerio Público.

Montero Beard destacó que el programa acoge a los 133 mejores perfiles, entre ellos 85 mujeres y 48 hombres, seleccionados de 1,149 expedientes recibidos de todo el país.

La rectora explicó que el programa fue rediseñado con un enfoque moderno y niveles de excelencia requeridos para las funciones del fiscalizador actual y las demandas del sistema judicial contemporáneo.

Durante el acto, Reynoso subrayó que ser fiscal es una decisión de vida, que implica actuar con objetividad, transparencia y eficiencia, incluso frente a decisiones impopulares o situaciones complejas.

La procuradora enfatizó que el coraje del fiscal consiste en seguir las evidencias hasta sus conclusiones, aceptando los resultados aunque contradigan percepciones iniciales, como garantía de un proceso justo y confiable.

