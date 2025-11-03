El Ministerio de Trabajo informó que el feriado correspondiente al Día de la Constitución, que se celebra el jueves 6 de noviembre, será trasladado al lunes 10 del mismo mes.
La institución recordó que el sector empresarial y laboral debe cumplir con esta disposición conforme a la Ley 139-97, que regula la aplicación de los días feriados en la República Dominicana.
Los trabajadores deberán reintegrarse a sus labores habituales el martes 11 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial establecido.
El Ministerio de Trabajo precisó que esta medida debe aplicarse en todas las instituciones públicas y privadas del país, en cumplimiento con la normativa vigente.
Compartir esta nota