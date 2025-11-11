El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecuta un plan de bacheo en el Gran Santo Domingo, con el propósito de atender los daños ocasionados por las recientes lluvias y mejorar la circulación en los principales corredores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, precisa en un comunicado de prensa.

"Las brigadas trabajan en distintos puntos del área metropolitana, priorizando los tramos más afectados. Las jornadas incluyen avenidas y vías de alto flujo vehicular, consideradas claves para la movilidad y seguridad de los conductores", se lee en la nota de prensa remitida a este diario.

El ministerio informó que las labores también se realizan en carreteras primarias de otras zonas del país, especialmente en la Autopista Duarte, donde se intervienen varios tramos con trabajos de bacheo y mantenimiento del pavimento.

En la nota se señala que "los avances dependen de las condiciones climáticas y que los equipos continuarán desplegados en la medida en que sea posible".

El MOPC indicó que los trabajos forman parte de un plan de respuesta a los daños provocados por fenómenos atmosféricos y que se mantendrán de manera sostenida en las próximas semanas.

