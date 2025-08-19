El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, encabezó este lunes un encuentro con los directores de las 18 Direcciones Regionales y 122 Distritos Educativos para coordinar el inicio del año escolar 2025-2026.

La reunión tuvo como objetivo afianzar la coordinación, fortalecer los esfuerzos previos al regreso a clases el lunes 25 de agosto y garantizar la apertura escolar organizada y segura.

Durante la jornada, de Camps reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de asegurar una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos los estudiantes.

El encuentro permitió revisar los avances estratégicos del Ministerio de Educación, incluyendo la capacitación de más de 124 mil docentes, la distribución de mobiliario escolar, el fortalecimiento del personal educativo y las adecuaciones de planteles.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ministro destacó la función clave de los directores regionales y distritales como líderes operativos, instándolos a garantizar una apertura escolar centrada en el bienestar estudiantil.

De Camps explicó que los encuentros se enfocan en cuatro ejes principales: infraestructura y gestión de cupos, personal docente y administrativo, bienestar estudiantil y mobiliario educativo.

La actividad se desarrolló en la sede del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu) y contó con la participación de los viceministros Ancell Scheker y Oscar Amargós, quienes detallaron acciones técnicas en curso.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más