Durante operativos realizados en distintas comunidades de las provincias fronterizas de Dajabón y Montecristi, el Ejército de la República Dominicana procedió a la detención de 56 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular; posteriormente, estas personas serán entregadas a la Dirección General de Migración para su repatriación a Haití.

En Dajabón, una patrulla motorizada del décimo Batallón de Infantería del Ejército, interceptó a 26 extranjeros que se desplazaban a pie en las proximidades del Puesto de Chequeo “La Y”, intentando penetrar de manera irregular al territorio dominicano. Los detenidos fueron trasladados bajo custodia a la Fortaleza Beller, en Dajabón.

Mientras que, en Montecristi, miembros de la misma institución en el Destacamento Militar de Hatillo Palma, interceptaron a otros 30 ciudadanos haitianos que trataban de evadir el puesto y control de control militar.

Los extranjeros indocumentados fueron conducidos a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería para los fines legales correspondientes.

El Ejército de la República Dominicana reitera que estos operativos se llevan a cabo de manera continua, en estricto cumplimiento de las disposiciones emitidas por el mayor general Iván Camino Pérez, comandante general del Ejército, quien sostiene una política de cero tolerancia contra el tráfico ilegal de personas.