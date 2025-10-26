Unidades de interdicción migratoria apoyadas por las Fuerzas de seguridad ciudadana detuvieron ayer a 828 nacionales haitianos indocumentados y deportaron a otros 808, en operaciones realizadas en demarcaciones claves del territorio nacional.

Mediante un comunicado, la Dirección General de Migración (DGM) afirmó que, tras la recolección de informaciones analizadas por agentes de Inteligencia y aplicadas por Control Migratorio, fueron retenidos 38 extranjeros en situación irregular en el gran Santo Domingo, 25 en Santiago, 38 en La Vega, 63 en Mao/Santiago Rodríguez, 45 en Puerto Plata, 40 en Montecristi, 47 en Dajabón, 71 en Elías Piña, 77 en Jimaní y 29 en Pedernales.

Además, a esas cantidades se agregan 264 aportados por el Ejército, 62 por el Cesfront, 17 por la Policía Nacional y 12 por la Armada, en acciones coordinadas con el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, el Ciutran y la Digesett, entre otras instituciones de seguridad pública.

La institución explicó que esas operaciones, además de cumplir las ordenanzas legales y los protocolos nacionales e internacionales que rigen la materia, se hicieron respetando la integridad y la dignidad de las personas, especialmente de las más vulnerables, como mujeres, niños y adolescentes.

En cuanto a los repatriados, 314 fueron entregados a las autoridades haitianas, con sus respectivas actas y justificaciones de deportación, a través de la puerta binacional de Dajabón; 296 salieron por el punto fronterizo de Elías Piña, 129 por Jimaní y 69 por Pedernales.

