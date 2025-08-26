La Dirección General de Migración (DGM), apoyada en los organismos de seguridad pública, detuvo a 1.176 nacionales haitianos indocumentados y deportó a 1.493 extranjeros, se informó este martes.

Las actuaciones tuvieron lugar en el Gran Santo Domingo, donde se arrestaron a 187 personas en condición migratoria irregular; 82 en Elías Peña; 72 en Santiago e igual cantidad en Mao/Santiago Rodríguez; 64 en Dajabón; 60 en Jimaní; 53 en La Vega; 49 en Barahona; 45 en Pedernales; 42 en Azua y 8 en Puerto Plata.

Las deportaciones se realizaron por la puerta binacional de Elías Peña, donde se expulsó a 995 extranjeros; 225 por Dajabón; 176 por Jimaní y 67 por Pedernales.

La DGM informó en el comunicado de que las detenciones "estuvieron regidas por los principios fundamentales del trato justo, la no discriminación y la protección de la dignidad y los derechos individuales".

Los arrestos tuvieron lugar a manos de del Ejército, que detuvo a 283 indocumentados, 114 de la Policía Nacional, 89 del Cesfront y uno por la Armada.

Esos organismos, igual que el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, el Ciutran y la Digesett, "también contribuyeron aportando inteligencia, vigilancia, presencia en territorio e intercambio de información en tiempo real para la eficacia del accionar de la DGM", indicó el organismo.

"Todos los devueltos a su país de origen previamente pasaron por un proceso de identificación y depuración, llevado a cabo en coherencia con las normas de seguridad establecidas por los organismos nacionales e internacionales que regulan el tema de la movilidad humana", subrayó el DGM.

Además, el organismo público indicó que "sus trabajos y el apoyo que recibe de las fuerzas de seguridad del Estado se aplican con transparencia, respeto y un enfoque humanitario en cumplimiento y respaldo de la implementación de las 15 medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar la migración ilegal y garantizar la paz, la seguridad y la soberanía nacional ante la crisis haitiana".

