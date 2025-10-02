La Dirección General de Migración (DGM) informó este jueves de la detención de 1,647 haitianos indocumentados, en operativos en Santo Domingo, La Vega, Dajabón, Santiago, Montecristi y Azua, entre otras demarcaciones.
Por otra parte, la DGM reportó la repatriación de 979 nacionales haitianos, de los que 407 fueron a través del punto de control migratorio de Dajabón, 425 por el de Elías Piña, 80 por Jimaní y 67 por Pedernales.
Las deportaciones, según un comunicado del organismo, "se ejecutaron acorde a los protocolos establecidos, respetando la dignidad de las personas, acatando las leyes y valores nacionales y con todas las garantías determinadas por los organismos internacionales de los que el país es signatario".
Asimismo, la DGM advirtió de que continuará cumpliendo las directrices del presidente Luis Abinader y el mandato del Consejo de Defensa y Seguridad de la nación, "para preservar un entorno migratorio seguro, justo y ordenado, y para salvaguardar la seguridad y la integridad de la soberanía nacional".
El miércoles la DGM informó que 370,240 haitianos indocumentados fueron deportados en el último año, mientras que los repatriados en los primeros nueve meses suman 285,614.
