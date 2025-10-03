Las brigadas de interdicción de la Dirección General de Migración (DGM), reafirmando sus operaciones para preservar el orden migratorio en el país, detuvieron ayer a 1,283 nacionales haitianos en situación irregular. Asimismo, la institución deportó otros 1,426 a su nación de origen.

Las jornadas, desplegadas en estrecha colaboración con las instituciones de seguridad del Estado, se desarrollaron en el Gran Santo Domingo donde fueron aprehendidos 137 extranjeros indocumentados, en Santiago se detuvieron 96; en La Vega 58; Mao/Santiago Rodríguez, 80; Azua, 52; Zona Este, 82; Barahona, 42; Puerto Plata, 2; Dajabón, 59; Elías Piña, 83; Jimaní, 70, y Pedernales, 48.

A esa cantidad se adicionan 312 cuya captura fue reportada por el Ejército Nacional; 78 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y 84 por la Policía Nacional, en acciones coordinadas con la DGM, igual que lo hacen el Ministerio de Defensa, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ciutran, la Digesett y el Ministerio Público, entre otras fuerzas de seguridad ciudadana.

De los extranjeros repatriados, 330 fueron por el punto de control migratorio fronterizo de Dajabón, 810 por el de Elías Piña, 138 por Jimaní y 148 por Pedernales. Fueron entregados a las autoridades de su país tras haber sido trasladados en condiciones adecuadas de seguridad y comodidad, respeto a sus prerrogativas individuales, a la dignidad y bajo atenciones humanitarias.

Los interdictos fueron conducidos desde los distintos puestos de retención que administra la DGM, donde se les tomaron las huellas dactilares y datos biométricos.

La institución reiteró que mantendrá los operativos de localización, detención y repatriación de extranjeros en condición migratoria irregular, en cumplimiento de la Ley migratoria 285-04 y de los preceptos internacionales acogidos por el país.

