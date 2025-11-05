La Dirección General de Migración (DGM) informó este martes que designó al capitán de navío (coronel) Miguel Ángel Barias Heredia al frente de los trabajos de seguridad y arresto de indocumentados en el municipio de Dajabón, en la frontera noroeste con Haití.

Barias Heredia sustituye al teniente coronel Jiménez Lora. El también teniente coronel Máximo Montero Porché fue designado director de inteligencia, dijo Migración en una nota.

El nuevo personal fue presentado ante el contingente de agentes migratorios y personal de apoyo formados por el coronel Yeraldine Encarnación, coordinador de asuntos migratorios en la zona, quien instruyó a continuar y cumplir con el trabajo encomendado y cumplir las disposiciones y mecanismos establecidos, respetando los derechos humanos de las personas detenidas por presentar condiciones migratorias irregular.

Asimismo, los nuevos encargados departamentales recordaron las instrucciones que les ha ordenado el director general de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester para cumplir y fortalecer las labores.

