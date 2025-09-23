La Dirección General de Migración (DGM) repatrió ayer a 1,227 nacionales haitianos sorprendidos en el país sin documentación y detuvo a otros 1,063, en operaciones con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Los repatriados fueron entregados a sus connacionales autorizados en los puntos fronterizos de Dajabón (404), Elías Piña (635), Jimaní (134) y Pedernales (54), cumpliendo procedimientos humanitarios y convenios internacionales.

Las detenciones buscan asegurar que los extranjeros residan y trabajen dentro del marco de la legalidad, con 172 retenidos en Santo Domingo, 19 en Santiago, 51 en La Vega, 66 en Mao/Santiago Rodríguez, 54 en la zona Este, 20 en Azua, 42 en Barahona, 62 en Puerto Plata, 32 en Montecristi, 74 en Dajabón, 33 en Elías Piña, 54 en Jimaní y 28 en Pedernales.

Adicionalmente, 209 arrestos fueron ejecutados por el Ejército, 76 por la Policía Nacional y 71 por el Cesfront, en coordinación con la DGM, el Ministerio de Defensa, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ciutran, la Digesett y el Ministerio Público.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La DGM fundamenta estas operaciones en que la inmigración ilegal compromete la estabilidad social, la soberanía nacional y representa potenciales riesgos para la integridad territorial y la seguridad pública.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más