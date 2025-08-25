El incendio registrado en Loma del Oro, en San José de las Matas, quedó totalmente liquidado según informó el Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego.

Las brigadas de bomberos forestales y guardaparques del Ministerio de Medio Ambiente lograron extinguir el fuego, apoyadas por las lluvias y granizo en la zona.

Con el control total del incendio, las autoridades dieron por concluido el operativo y procedieron a la desmovilización del personal en el área afectada.

El siniestro fue provocado por una descarga eléctrica, mientras que las limitaciones de acceso dificultaron el ingreso de maquinaria pesada para la extinción del fuego.

El ministro Paíno Henríquez destacó la respuesta rápida y el compromiso de las brigadas y comunitarios capacitados en manejo de incendios forestales.

Alex Corona, administrador del Parque Nacional Armando Bermúdez, coordinó la logística y ubicación de las brigadas en el Centro de Protección y Vigilancia Antón Sape Bueno.

Medio Ambiente reafirmó su compromiso con la protección de los recursos naturales y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante emergencias ambientales.

La institución exhorta a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y colaborar en la conservación de las áreas protegidas, patrimonio de todos y base del desarrollo sostenible del país.

