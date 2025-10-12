Un total de 3 mil 581 dominicanos han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va de 2025, informaron este domingo las autoridades naciones de migración.

Del total de deportados, 2.452 (el 68,47%) "han sido por migración ilegal", indicó la Dirección General de Migración (DGM) en un comunicado.

"Las cifras se han ido incrementando desde que el presidente Donald Trump, exponiendo razones de seguridad y economía, decidió soportarcer su política de deportaciones de inmigrantes, especialmente por estatus legal, antecedentes penales o que, a juicio de las autoridades, representan un potencial riesgo para ese país", añadió.

Entre los deportados también hay 553 casos por delitos relacionados con drogas, 126 por asaltos, 101 por violencia, 67 por porte ilegal de armas, 42 por delitos sexuales, 35 por homicidios, 22 por fraudes y 17 por uso de documentos falsos.

También lo hay por lavado de activos, contrabando y trata de personas, indicó el organismo sin precisar cantidades.

Los repatriados son recibidos en el aeropuerto y trasladados al centro de detención Haina (suroeste) para verificar su identidad.

"Aquellos sin procesos pendientes en República Dominicana son entregados a sus familiares. Los que registran antecedentes o casos abiertos son remitidos a la Procuraduría General de la República", explicó la DGM.