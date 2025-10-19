El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo de que 275,224 personas no tienen agua potable, debido a que 30 acueductos están fuera de servicio por las lluvias de los últimos días.

En su reporte sobre la situación generada por las lluvias en algunas zonas, el COE también informó de que Hatillo, El Prado y La Estrella Vieja, en Monte Plata, están incomunicadas después de que aumentara el cauce del río Savita.

Producto de las lluvias caídas y las pronosticadas, se mantienen los niveles de alertas y avisos meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como de ríos, arroyos y cañadas, principalmente en los sectores vulnerables de Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Hermanas Mirabal, San Cristóbal y Elías Piña.

Igualmente, para Dajabón, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Duarte, Santiago, Sánchez Ramírez, Valverde, San Juan, La Vega, Samaná, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Hato Mayor y El Seibo. EFE

