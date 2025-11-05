El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) realizó este miércoles el Quinto Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto con el propósito de preparar a la población dominicana sobre cómo responder de ocurrir un evento de esa naturaleza.

Para participar en el ejercicio, que tuvo por objetivo que la ciudadanía practicara los planes de contingencia, protocolos y procedimientos de evacuación familiar, empresarial e institucional para fortalecer la preparación y respuesta en general, un total de 2 millones 800 mil 005 personas se registraron a través de la página: www.coe.gob.do.

La cantidad de registrados fueron agrupados como individual (1,800), familiar (457), institucional (4,300) actividad industrial o comercial (984), para un total de 7 mil 517recepciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Tras concluir el Simulacro, que tuvo como punto de partida el edificio gubernamental Juan Pablo Duarte, el director del COE, Juan Manuel Méndez García, calificó de exitoso la realización del simulacro y agradeció el entusiasmo de la población para practicar su ruta de evacuación.

“En vista de que los terremotos no pueden predecirse, este Simulacro nos ayudará a saber cómo actuar en caso de que ocurra un evento de esa naturaleza en el país”, señaló Méndez García.

Asimismo, exhortó a la población a practicar con frecuencia el ejercicio de este miércoles, guiándose de los instructivos de qué hacer antes, durante y después de un sismo, así como la guía para elaborar un plan de emergencias, también disponibles en las redes sociales del organismo.

Esta es la quinta ocasión en que el COE realiza este tipo de ejercicios. Los cuatro primeros se llevaron a cabo los años antecedidos.

1 de 5 | 2 de 5 | 3 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 |

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más