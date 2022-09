Manejar bajo la lluvia, medidas que puedes tomar para que sea seguro 

Fiona se convirtió en huracán categoría 1 con vientos máximos de 130 kilómetros por hora, y se espera que sus efectos toquen suelo dominicano este lunes.

Aunque el gobierno declaró este lunes 19 día no laborable ante los efectos del paso del huracán, la medida no aplica para las áreas sensible del sector productivo del país que tendrán que desplazarse para cumplir con sus labores.

Por esta razón, el experto en Seguridad y Salud Ocupacional Jeffrey Medina ha sugerido una serie de medidas de seguridad que podrían ayudar a los conductores a desplazarse de manera segura.

A continuación, nueve acciones que recomienda el experto para los tiempos de lluvias:

1. Incrementar la distancia de seguridad con el resto de vehículos. Sobre una carretera mojada, el automóvil necesita más distancia para detenerse sin peligro. Cuando llueve, lo aconsejable es doblar la distancia de seguridad.

2. Reducción de la velocidad. La lluvia empeora notablemente la visibilidad y las condiciones de la vía por lo que se hace imprescindible que el conductor disminuya su velocidad.

3. Evitar frenar. Con la lluvia las carreteras se vuelven resbaladizas, los conductores deben evitar frenar, lo más seguro es reducir la velocidad de forma paulatina hasta que el vehículo quede parado en su totalidad.

4. Reaccionar con seguridad ante el efecto `Aquaplaning`. Este efecto se produce al atravesar un charco. El neumático no es capaz de evacuarla, perdiendo su contacto con la carretera con la consecuente pérdida de control del conductor sobre el vehículo. Se recomienda reducir la velocidad, nunca frenar, y sujetar con firmeza el volante.

5. Conducción tranquila y suave. La brusquedad y los nervios al volante son muy peligrosos en una carretera mojada. Lo mejor es evitar cambios bruscos de dirección y de velocidad, además de frenazos.

6. Mantener los cristales limpios y sin vaho. Los cristales del coche se enturbian con las gotas de lluvia y se vuelven casi opacos al empañarse. Es fundamental utilizar la velocidad apropiada del limpiaparabrisas y conectar los sistemas de climatización disponibles para desempañar los cristales.

7. Evitar rodar sobre líneas o marcas blancas de la carretera. Con la humedad, el vehículo pierde adherencia al circular sobre la pintura blanca que se utiliza para delimitar las carreteras o marcar los pasos de peatones.

8. Seguir la huella del coche precedente. Los neumáticos a su paso secan la carretera. Si el conductor sigue al coche que le precede, se asegura conducir por la zona más seca del pavimento.

9. Mantener neumáticos, frenos y amortiguadores en perfecto estado. Estos tres elementos del coche permiten afrontar la conducción bajo la lluvia de una manera mucho más fiable y segura.

"El sentido común unido a estos consejos para conducir seguro bajo la lluvia, ayudarán a evitar accidentes", agregó el experto.