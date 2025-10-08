La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que fue localizada en buen estado de salud Ana Arelis Báez Pérez, de 45 años, reportada como desaparecida tras su repatriación desde Puerto Rico.
La ciudadana dominicana arribó al país el martes 30 de septiembre tras ser deportada desde Estados Unidos y fue trasladada al Centro de Procesamiento Migratorio en Haina para verificación de identidad y documentación, siendo despachada por no presentar antecedentes penales ni restricciones legales.
Durante varios días se desconoció el paradero de Báez Pérez, lo que motivó la denuncia de desaparición interpuesta por su hijo, Ulises Mercedes.
El titular de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ordenó una búsqueda que culminó este miércoles con el hallazgo de la mujer deambulando en las inmediaciones del elevado del 12 de Haina.
Báez Pérez declaró a las autoridades que evitó regresar a su residencia porque no quería ser vista en las condiciones en que se encontraba, y tras su localización.
Según la nota de prensa, la DGM activó protocolos de atención y le ofreció apoyo psicosocial, orientación médica y asistencia jurídica.
La institución procedió a ponerla a disposición de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional (Dicrim) y a entregarla a sus familiares para los fines correspondientes.
Lee Ballester destacó que el caso evidencia la vocación humanitaria de la institución y su compromiso con la protección de la dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.
