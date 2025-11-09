Una nueva vaguada incidirá sobre el país durante las próximas 24 a 36 horas, provocando precipitaciones de moderadas a fuertes con tronadas y ráfagas de viento en diversas zonas.
Las lluvias afectarán principalmente el sureste, noreste, la Cordillera Central y la costa caribeña, con mayor intensidad desde el mediodía en provincias como Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y otras localidades cercanas.
En la noche, las precipitaciones se concentrarán hacia la costa caribeña, manteniendo condiciones inestables en gran parte del territorio nacional.
Para el Distrito Nacional, se prevén nubes aisladas en la mañana y aguaceros con tronadas en la tarde, con temperaturas entre 21 °C y 32 °C.
Mañana lunes, feriado por el Día de la Constitución, continuarán lluvias variables y tormentas eléctricas en la madrugada y primeras horas de la mañana, reduciéndose gradualmente en la tarde conforme la vaguada se aleje del país.
Aun así, podrían registrarse chubascos aislados en zonas de Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, La Vega y otras provincias de la Cordillera Central y el suroeste.
Posteriormente, el país experimentará un cielo con nubes dispersas y períodos despejados.
Compartir esta nota