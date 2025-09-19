El sello discográfico Karen Record Music lanzó este viernes un álbum recopilatorio especial con 50 canciones de Juan Luis Guerra, las cuales fueron remasterizadas en formato Dolby Atmos y se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

El proyecto presenta una amplia muestra de la carrera de Juan Luis Guerra durante su etapa con el sello Karen Records, que abarcó más de 22 años y marcó el desarrollo de su sonido junto a la agrupación 440.

La remasterización permite actualizar el sonido con tecnología moderna sin tener que grabar nuevamente los sencillos.

Entre los temas incluidos figuran clásicos como Ojalá que llueva café, Bachata rosa, Vale la pena, Frío frío, El Niágara en Bicicleta, entre otros.

