La Policía Nacional informó este jueves sobre la captura de uno de los responsables del asalto a un señor de 82 años, ocurrido el pasado lunes 22 en el sector Villa del Norte, en Santiago, un hecho que fue ampliamente difundido en redes sociales mediante imágenes de cámaras de seguridad.

El detenido es José Alejandro Moran Cruz, capturado tras la denuncia interpuesta por el afectado, quien explicó que a alrededor de las 12:00 del mediodía del lunes fue interceptado por dos individuos a bordo de un vehículo gris, quienes lo despojaron de 3,000 pesos en efectivo.

Tras la denuncia, agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, junto a técnicos del DICAT, se trasladaron al lugar, logrando identificar a Moran Cruz, a quien se le ocupó el carro utilizado en el hecho, según un comunicado de la Policía Nacional.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se trabaja en la captura del otro implicado, concluyó la nota.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más