La Policía Nacional informó de que activó la localización y captura de Luis Miguel Parra Martínez (alias Miguel), de 34 años; y Yorkis José Sena González (alias Napo), de 23, ambos implicados en un hecho violento en el que murió un adolescente de 14 años y resultó herido un niño de 8, la noche de 29 de octubre en el sector Playa Oeste, en Puerto Plata.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los prófugos habrían accionado armas de fuego durante un incidente en el lugar, provocando la muerte del adolescente y las heridas del menor, quienes se encontraban en las inmediaciones.
La Policía Nacional advirtió que estos individuos andan fuertemente armados y son considerados altamente peligrosos, por lo que exhortó a la ciudadanía a no intentar detenerlos por cuenta propia y, en cambio, proporcionar cualquier información que contribuya a su localización
