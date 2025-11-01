Los dos hombres participaron en el suceso junto con otro hombre identificado como Víctor Manuel Martínez, según un comunicado de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los prófugos habrían accionado armas de fuego durante un incidente en el lugar, provocando la muerte del adolescente y las heridas del menor, quienes se encontraban en las inmediaciones.

La Policía Nacional advirtió que estos individuos andan fuertemente armados y son considerados altamente peligrosos, por lo que exhortó a la ciudadanía a no intentar detenerlos por cuenta propia y, en cambio, proporcionar cualquier información que contribuya a su localización