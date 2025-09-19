El Ministerio Público arrestó a un ciudadano ruso vinculado con el "Lakhta", un proyecto enfocado en expandir desinformación para influir en la opinión pública tanto en República Dominicana como en países de la región, entre los que figuran Argentina y su gobierno actual, informó este viernes la Fiscalía.

Este plan, también conocido bajo el nombre de "La Compañía", que ya ha sido denunciado en Estados Unidos o en Argentina, tiene su sede en Rusia y se dedica a la creación y difusión de contenido digital enfocado en campañas de desinformación política y manipulación en redes sociales.

En el operativo de la Fiscalía, que actuó junto con la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado, fue arrestado Dimitrii Novikov, de 25 años de edad en una villa del residencial Palmas del Sol II, de Bávaro, en la provincia de La Altagracia, donde residía junto a sus familiares.

Novikov operaba desde la República Dominicana con la intención de evitar que se percibiera el origen del contenido promovido, aprovechando a colaboradores locales bajo la apariencia de ser un deportista de artes marciales mixtas y ocultando su nacionalidad rusa.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Al mismo tiempo, recibía fondos y dirección de los asociados al citado proyecto.

Las autoridades comprobaron que manejaba sus operaciones económicas y transacciones internacionales a través de billeteras electrónicas con criptomonedas, para ello utilizaba plataformas como Binance y activos digitales como Ethereum y Bitcoin.

Para la Fiscalía, estos mecanismos habrían sido empleados con el propósito de mover fondos internacionales encubriendo el origen de los recursos y facilitando actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento transnacional.

Además, en la operación fueron incautadas evidencias que comprometen al imputado con la venta y la distribución de armas de fuego, lo que amplía el alcance de las pesquisas en curso.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más