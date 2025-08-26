La Embajada de los Estados Unidos (EEUU) en Santo Domingo anunció este lunes la llegada de su nuevo cónsul general, William Swaney, a República Dominicana, informó este martes la sede diplomática.

En sus labores, Swaney tendrá a su cargo las operaciones consulares de la embajada, "que ofrecen servicios a ciudadanos estadounidenses que residen o viajan a la República Dominicana, además de proveer servicios de visado a los dominicanos que desean visitar, estudiar o trabajar en los Estados Unidos", informó la misión diplomática estadounidense.

"Es un honor servir en la República Dominicana y estoy comprometido con fortalecer la duradera relación entre nuestros dos países", señaló Swaney.

"Espero trabajar de cerca con el pueblo dominicano para promover el entendimiento mutuo, la seguridad, la prosperidad y los valores democráticos", indicó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Swaney posee títulos de la Universidad de Vermont, la Universidad George Washington y el Bates College, y domina el idioma español.

El nuevo cónsul llega a la República Dominicana después de una "destacada trayectoria en el Servicio Exterior de los Estados Unidos" con más de veinte años de experiencia diplomática.

La embajada estadounidense apuntó que Swaney tuvo su primera misión diplomática precisamente en la República Dominicana en 1997, en la que se desempeñó como vicecónsul; regresó en 2018 y ocupó diversos roles durante la pandemia.

Además, la trayectoria de Swaney incluye puestos en México, Francia, Afganistán, Camerún y los Países Bajos, además de ocupar cargos en Washington, D.C.

"La llegada del cónsul general Swaney reafirma el compromiso de la Embajada de los Estados Unidos de ofrecer servicios consulares transparentes, eficientes y respetuosos, al tiempo que fortalece los lazos de amistad y cooperación con la República Dominicana", indicó la delegación diplomática.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más