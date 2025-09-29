La Dirección General de Migración (DGM) anunció la incorporación próxima de 400 agentes de interdicción migratoria que actualmente están en periodo de pasantía y recibiendo capacitación. Esta integración forma parte de una estrategia nacional impulsada desde el mes abril por el presidente Luis Abinader, cuyo objetivo es optimizar el control y la gestión de los procesos migratorios en todo el país.

Con esta integración, la DGM suma 1,000 efectivos, permitiendo cobertura en las 32 provincias del país y garantizando presencia institucional continua en cada demarcación, indica la institución en un comunicado de prensa.

Los nuevos agentes serán incorporados a las labores operativas tras recibir un proceso intensivo de adiestramiento especializado, orientado al respeto de los derechos humanos, el uso adecuado de la fuerza, la aplicación del marco legal vigente y las técnicas modernas de control migratorio.

Esto permitirá optimizar las acciones de vigilancia, interdicción y control, así como responder de manera más ágil a los desafíos que plantea la movilidad migratoria irregular, agrega la nota.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Lee Ballester, señaló que, además de cumplir con las disposiciones presidenciales para integrar 750 nuevos agentes, la conclusión del proceso de capacitación representa un avance significativo en la modernización institucional.

Asimismo, informó que la ceremonia de graduación se celebrará durante la última semana de octubre y estará presidida por el presidente de la República, Luis Abinader.