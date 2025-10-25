La Armada evacua a 98 personas en la Isla Saona como medida preventiva ante Melissa

La Armada de la República Dominicana evacuó a 98 personas que se encontraban en la Isla Saona, como medida preventiva ante la incidencia de la tormenta tropical Melissa, que ha provocado fuertes precipitaciones y elevado el oleaje en el litoral este y sur del país, informó este sábado el Ministerio de Defensa.

La Armada activó su protocolo de emergencia y movilizó unidades navales de superficie y personal especializado en rescate.

Las personas evacuadas fueron trasladadas de manera segura al Puerto de Bayahibe, donde recibieron asistencia de los organismos de socorro, indicó Defensa en un comunicado.

El Ministerio de Defensa reiteró su "firme compromiso con la protección de la vida, la integridad y el bienestar de la ciudadanía, manteniendo desplegados recursos aéreos, navales y terrestres para brindar una respuesta inmediata ante cualquier situación derivada de los efectos de la tormenta Melissa", señaló la institución.

