El presidente Luis Abinader, emitió el Decreto 569-25, mediante el cual designa a Julio Ramón Cordero Espaillat como Comisionado Presidencial para la Revisión y Fiscalización de los Contratos de Mantenimiento Correctivo de las Infraestructuras Escolares a nivel nacional, con dependencia funcional del presidente de la República y adscripción administrativa al Ministerio de la Presidencia, en los términos previstos en el artículo 36 de la Ley número 247-12.

De acuerdo con el decreto, el comisionado presidencial coordinará y dirigirá las labores de revisión y fiscalización de dichos contratos en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación (Minerd), la Contraloría General de la República y demás órganos competentes.

