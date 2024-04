Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abogado Jean Cristofer Pérez, quien representa a los familiares del hoy occiso Joshua Fernández, comunicó que el juicio de fondo contra los implicados en este proceso ha avanzado un 80 %.

Adelantó que en la etapa en la que se encuentra la defensa debe de presentar sus elementos de pruebas para que después todas las partes expongan sus conclusiones.

Manifestó además, que si se dan las condiciones oportunas el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional puede concluir este caso en el día de hoy.

En cuanto a los videos del Bar Kiss, Pérez aseguró que estos no han sido aportados a razón de que no son pertinentes, ni relevantes para este caso. Explicó que el hecho se produjo en una calle paralela a la discoteca, no en el establece.

En este proceso judicial están siendo señalados Wesly Vincent Carmona (Dotolcito), Alison de Jesús Pérez, (Chiquito) y Luis Alberto Brito Troncoso (Luis).

El hecho ocurrió en la madrugada del 16 de abril del 2023 y según detalla el expediente, una de las balas alcanzó a Joshua Omar Fernández Decena, quien en esos momentos salía del Bar Kiss.