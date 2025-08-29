La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, dispuso un receso en la audiencia del caso Calamar luego de que una de las imputadas, Yahaira Brito Evangelista, sufriera un desmayo en plena sala de audiencias.

Brito Evangelista, quien enfrenta acusaciones junto a su esposo por la supuesta utilización indebida de datos de los fenecidos Danilo Siprian Leiva, Marcos A. Martínez Paulino, José López Rodríguez, Juan De Jesús Pérez Mojica, Ramón Cott Trujillo, Manuel Altagracia Pérez Mojica y Virgilio Valera, en documentos falsificados, habría participado en una estafa contra el Estado dominicano que asciende a RD$ 553,160,000.

La magistrada Ramírez informó que la procesada debió ser trasladada de inmediato a un centro de salud cercano al Palacio de Justicia para recibir asistencia médica.

La continuación de la audiencia fue fijada para el próximo viernes a las 9:00 de la mañana, ocasión en que también proseguirá la exposición de los representantes del Estado en este proceso judicial.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Otros aplazamientos

El pasado 1 de agosto, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso el aplazamiento de la audiencia tras ser presentada una licencia médica a favor de la imputada Natividad Padilla.

De igual forma, el 6 de junio el proceso fue pospuesto por una causa de fuerza mayor alegada por la defensa de dos de los acusados.

En otra ocasión, durante la vista se presentó un certificado médico que justificaba la ausencia de dos imputados, argumentando que su hijo se encontraba enfermo.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más