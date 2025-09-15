Bajo el alegato de graves obstáculos institucionales e irregularidades que habrían impedido el ejercicio adecuado de sus funciones, el periodista José Antonio Aybar presentó este lunes 15 su renuncia como presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR).

Mediante una carta dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, enviada a través de Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Aybar denunció que la cuenta institucional de la entidad que presidió por tres meses fue retenida de manera ilegal por parte del Ministerio de Cultura, lo cual, señala, habría limitado la autonomía financiera de la Comisión.

De igual forma, denunció la demora y distorsión en el proceso de designación del vicepresidente, nombrando en una posición distinta a quien había recomendado para el puesto, así como la negativa a autorizar su firma como presidente para trámites financieros menores.

Asimismo, en la misiva con fecha del 10 de septiembre, el periodista sostuvo que se comunicó en varias ocasiones con el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, para informarle de la "precariedad institucional” de la CNEPR, sin que obtuviera una respuesta.

“Estos hechos constituyen, en conjunto, un abuso de poder inadmisible que ha bloqueado toda posibilidad de conducir una gestión eficiente y comprometida con la misión de la CNEPR. Bajo estas condiciones resulta imposible continuar al frente de la presidencia”. José Antonio Aybar

