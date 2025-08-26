Autoridades de Valverde notificaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven identificada como Stephanie Guerrero, en el sector Los Restauradores en Mao.
Según las informaciones, los restos de Guerrero fueron encontrados en su vivienda, tras la denuncia de residentes de la zona, quienes alertaron a las autoridades, aunque no se especificaron los motivos del aviso.
De forma extraoficial, se dio a conocer que el cuerpo de la mujer habría sido mutilado y encontrado en un cubo dentro de la vivienda.
La Policía Nacional y representantes del Ministerio Público informaron que ya iniciaron las investigaciones, para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.
