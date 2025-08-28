A partir de septiembre de 2025, el Intrant iniciará la actualización de las Encuestas Domiciliarias de Movilidad, ampliadas a nuevas zonas del Gran Santo Domingo y municipios cercanos.

El estudio, enmarcado en el proyecto AIPMUS, cuenta con financiamiento de la Unión Europea y coordinación de la Agencia Francesa de Desarrollo.

Entre septiembre y diciembre, más de 7,000 hogares serán visitados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Norte y Oeste, así como en Los Alcarrizos, San Cristóbal, Pedro Brand, San Antonio de Guerra, La Caleta y Boca Chica.

La encuesta buscará recopilar información sobre motivos de viaje, frecuencias, medios de transporte, costos, transbordos, accesibilidad y tiempos de desplazamiento a pie, entrevistando a todos los miembros del hogar mayores de 10 años.

Según el Intrant, los datos servirán como base para mejorar la calidad de vida, optimizar rutas, infraestructura y diseñar políticas de transporte seguras, inclusivas y sostenibles.

La institución solicitó la colaboración ciudadana y confirmó que validará la identidad de los encuestadores y las preguntas en sus canales oficiales para garantizar transparencia y confianza en el proceso.

