La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) allanó este jueves un negocio de venta de bebidas alcohólicas (’drink') que anunció su apertura en el municipio de Baní, provincia Peravia, con una estrategia que violaba la ley, al promover figuras del narcotráfico y la criminalidad transnacional.

Las autoridades, luego de recibir denuncias por distintas vías, procedieron a intervenir el lugar, ubicado en la calle Genoveva del sector Santa Rosa, el cual, según informes, se preparaba para abrir sus puertas este sábado 6 de septiembre.

Intervienen 'drink' por promocionar a las figuras del narcotráfico

Recordaron que el artículo 36 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, establece: "se prohíbe cualquier tipo de publicación, publicidad, propaganda o programas a través de los medios de comunicación, que contengan estímulos y mensajes subliminales, auditivos, impresos o audiovisuales que tiendan a favorecer el consumo y el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas”.

La Fuerza de Tarea valoró el comportamiento cívico de la población banileja al denunciar la situación.

