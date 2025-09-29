El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, informó que iniciarán este lunes una campaña sobre la certeza de las informaciones en las redes sociales, ya que un 62 % del contenido que se divulga en las plataformas digitales es falso.

En una rueda de prensa ofrecida en su despacho, Gómez Mazara lamentó que un 70 % de las personas a las que les llega esas informaciones falsas la reproduce y la reenvía, por lo que desde el Indotel comenzarán una campaña masiva para concientizar a la población sobre el consumo correcto de esas informaciones.

Dijo que el órgano regulador de las telecomunicaciones va a contribuir en una toma conciencia sobre la necesidad de que las redes en República Dominicana sean construidas sobre la base de verdades, no de mentiras, ya que él mismo ha sido víctima de desinformación, alegando que tenía una enfermedad terminal.

“¿Cuánta gente con procesos judiciales de cualquier color y sabor, no ha sido condenados en las redes y cuando viene una decisión judicial, lo liberan?”, cuestionó el funcionario al subrayar que, motivados en esa inquietud, desde el Indotel harán su aporte con el lanzamiento de una campaña de orientación sobre la certeza de las informaciones en las redes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“No podemos seguir navegando en este mar de falsedades y mentitas”, expresó Gómez Mazara, quien explicó para hacerle frente a esta ola de desinformación, la institución que dirige iniciará este lunes, en el marco de la Feria del Libro, la referida compaña, haciendo énfasis en el daño que produce este mal en los niños y niñas, quienes son presas fáciles de cualquier persona malintencionada.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel recalcó el compromiso de hacer una contribución sensata a que las redes sociales no sean una herramienta de mentiras, sino que sean utilizadas para orientar a la población de manera correcta.

Asimismo, instó a los partidos políticos a que se ciñan a ofrecer informaciones con datos verdaderos para no contribuyan al establecimiento de narrativas que nada tienen que ver con la realidad, ya que así no se hace una oposición constructiva.

Gómez Mazara presentó indicadores oficiales e internacionales que evidencian un desempeño positivo de la economía nacional, señaló que el país registró un crecimiento económico en primeros 7 meses del año de 2.7 % y género más de 121 mil empleos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más