El Indotel anunció la adquisición de su edificio propio, con la que pone fin a 24 años de alquiler y proyecta un ahorro de RD$ 1,540 millones en 10 años.

La nueva sede está ubicada en la avenida 27 de Febrero y concentrará mejoras financieras, administrativas y de productividad, con recursos redirigidos a programas para la ciudadanía.

El inmueble cuenta con 10 niveles, cuatro pisos de parqueos soterrados y un nivel en superficie, para un total de 108 estacionamientos (99 para autos y 9 para motocicletas).

La inversión estimada de RD$ 1,777.90 millones —obra en gris, construcción, equipamiento y obras complementarias— resulta inferior a los RD$ 3,317.4 millones que costaría seguir en el edificio Osiris durante la próxima década.

Según el presidente del Consejo Directivo, Guido Gómez Mazara, el alquiler anual ascendía a RD$ 52,103,153.70, además de costos por parqueos externos, planta eléctrica y otras operaciones.

Obra en gris

La compra permitirá espacios más modernos e inclusivos, con accesos adecuados para personas con movilidad reducida, para mejorar las condiciones laborales del personal.

La mudanza está prevista para diciembre, mientras concluyen los trabajos de terminación y equipamiento.

Para asegurar transparencia, el Consejo Directivo creó un Comité de Seguimiento de las Contrataciones Públicas integrado por Carlos Mendoza (Codia), Sina Cabral y María Teresa Cabrera, habilitado para recibir objeciones del proceso.

En el recorrido participaron los miembros del Consejo Fausto Rosario y Juan Taveras Hernández, junto a Julissa Cruz (dirección ejecutiva), Mayra Cochón (Administración) y Francisco Tellería (Infraestructura), entre otros.

