Edesur Dominicana informa que desaprensivos provocaron un incendio que afectó una estructura de redes eléctricas tipo H y el eje del circuito BARA 105 de la provincia de Barahona, dejando sin servicio a 20 comunidades de la zona.

El siniestro arrasó con postes del tendido eléctrico y cables, frente a lo cual la empresa distribuidora de electricidad desarrolla un amplio operativo para poder acceder a la escabrosa montaña con el propósito de reparar el notable daño causado y restablecer el servicio.

Los sectores afectados son La 40, San Juan Bautista, Barrio Nuevo, FUDECO, Juan Esteban, El Payaso, Santa Elena, El Arroyo, Bahoruco, Ciénaga, Los Guayuyales, Villanueva, Barahona, Barrio Casandra, Baitoita, Loma Las Felipina, El Quemaito, Santa Elena, entre otros.

Edesur precisa que la zona donde resultaron quemados los postes y cables es de difícil acceso para vehículos, por lo cual se debe caminar a pie entre montañas para llegar a la parte dañada por el fuego.

Califica como un grave atentado en contra del sector eléctrico la provocación del incendio que deja sin electricidad a una importante zona de Barahona.

