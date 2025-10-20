Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, incautaron siete paquetes presumiblemente cocaína y arrestaron a dos hombres, durante dos allanamientos simultáneos desarrollados en la provincia de Azua.

En un comunicado, la DNCD explicó que, en una primera intervención, realizada en la calle tercera del sector Buenos Aires, de la referida demarcación, fue allanada una vivienda, donde se arrestó a E.A.M, alias Careton y se confiscaron, seis paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, dos celulares y dinero en efectivo.

Asimismo, fue intervenida otra vivienda, ubicada en la calle José Leger, del sector El Prado, donde fue detenido E.M.D.

Durante el allanamiento las autoridades incautaron un paquete de un polvo blanco que se presume es cocaína, RD$ 551, 550 pesos, US$ 22,000 (falsos) una yipeta, cuatro celulares y otras evidencias.

Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

