El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este viernes que acordó con suplidores textiles y de calzados validados, acelerar la entrega de la utilería escolar a los estudiantes del sector público nacional que utilizan el uniforme oficial del Ministerio de Educación (Minerd), que inaugurará el año escolar 2025-2026 el próximo 25 de agosto.

A través de un comunicado, la institución señaló que para cumplir con la meta ha establecido jornadas extraordinarias de trabajo, hasta que se cumpla con la entrega total de los kits.

Estas medidas fueron tomadas luego de ser consultadas con los órganos rectores: la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría General de la República, para asegurar el debido proceso.

La Dirección Ejecutiva aseguró que su prioridad actual es completar la entregar de la indumentaria a la población escolar que a la fecha no la ha recibido o la ha recibido incompleta a causa de que algunos contratos de los procesos anteriores fueron cancelados por disposición de la Dirección de Contrataciones Públicas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Hasta el momento, el Inabie afirmó que ha distribuido más de 986,477 kits escolares en 3,483 centros educativos del país, lo que corresponde al 57 % de la población a beneficiar.

En el mismo comunicado, la institución señaló que tras darse a conocer las dos últimas resoluciones de la DGCP que anulan varias adjudicaciones de mochilas, polocheres y pantalones, acogerá debidamente las decisiones adoptadas por el órgano rector de las compras públicas y garantizó la transparencia en el proceso.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más