Un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva a Dauris Santana, señalado como cabecilla de una red de tráfico de drogas en Los Cacaos, San Cristóbal.

El arresto de Santana se realizó el 2 de octubre en su vivienda durante un allanamiento ejecutado por el Ministerio Público y la DNCD, con base en la orden judicial No. 01541-2025-AJOA-03000.

En la residencia se incautaron 117 porciones de un polvo blanco, presuntamente cocaína, y 38 porciones de un vegetal, supuestamente marihuana, enviadas al Inacif para análisis.

También fueron ocupados RD$ 91,000 y una balanza, como parte de las evidencias de la operación contra la estructura criminal.

El expediente del Ministerio Público detalla que desde hace dos meses se realizaron labores de inteligencia para identificar y capturar a Santana como líder de la organización.

La fiscal Belkis Tejeda Espinal presentó las evidencias ante el juez José Carlos Arias Nina, quien ordenó la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-XVII de Najayo.

Santana enfrenta cargos por violar varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, según establece el expediente judicial.

El Ministerio Público argumentó que la medida de privación de libertad era necesaria ante el riesgo de fuga y la falta de garantías para la presentación del imputado a los actos del procedimiento.

