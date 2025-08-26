Los abogados Víctor Zabala Sánchez, Claudia Sánchez Reyes y Eduardo Abreu Martínez informaron que su defendido, acusado de quitarle la vida a su hijo en el sector Los Guandules, padece de una condición de salud mental que debe ser tomada en cuenta en el proceso judicial.

Tras la audiencia, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva en contra del imputado, medida que deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís (CCR-11).

El hombre, identificado con las iniciales D.A.Z.R., habría asfixiado a su propio hijo, según el informe preliminar de la Policía Nacional, en un hecho que ha causado gran consternación en la comunidad de Los Guandules.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La Policía y el Ministerio Público informaron que el caso continúa bajo investigación, a fin de determinar las circunstancias y posibles motivaciones que rodearon el suceso.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más