Dos hermanos, identificados como Robert Alexander y Freddy Minier Sandoval, fallecieron este miércoles en el municipio de Baitoa, al sur de Santiago de los Caballeros, tras ser tiroteados por personas aún no identificadas por las autoridades.

Los dos hombres, de 38 y 30 años de edad, fueron baleados mientras se encontraban conversando juntos en su vivienda, según ha trascendido.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han ofrecido un informe oficial sobre el caso.

Personas de la comunidad manifestaron no tener claro qué pudo haber motivado el hecho, que ha consternado al municipio de Baitoa.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En relación con el caso, vecinos afirmaron estar asombrados, ya que los hermanos Minier Sandoval no eran conocidos por estar involucrados en asuntos delictivos.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cuerpos y avanzan en las investigaciones.

Este es el segundo caso registrado en la provincia de Santiago en el que mueren dos personas en ataques a tiros en un lapso de 48 horas.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más