Gobierno niega eliminación de combustible subsidiado

El Gabinete de Transporte desmintió este miércoles que el Gobierno contemple eliminar el subsidio al combustible asignado a los transportistas, luego de que miembros de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin) realizaran una manifestación frente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para exigir el mantenimiento de ese beneficio.

El presidente de Unatrafin, Arsenio Quevedo, denunció que “desaprensivos” estarían asesorando al presidente Luis Abinader para suprimir la compensación que reciben los choferes.

“Hay personas que torpedean ese acuerdo porque parece que lo desconocen o quieren desasosiego en la familia dominicana”, expresó Quevedo.

En respuesta, el Gabinete de Transporte aclaró mediante un comunicado que el Bono Gas y las asignaciones de combustible continúan vigentes, con la finalidad de garantizar pasajes accesibles y estabilidad en el transporte público.

“Desmentimos esa información falsa que ha generado preocupación entre algunos transportistas”, indicó la entidad.

Durante la protesta, los choferes manifestaron que el Gobierno no entrega directamente el combustible, sino que los libera del pago de impuestos sobre este insumo, pero en caso de llevarse la eliminación del subsidio estarían obligados a incrementar el precio del pasaje: el pasaje urbano podría subir de RD$ 35 o RD$ 40 actuales a RD$ 90, mientras que el interurbano alcanzaría hasta RD$ 200.

