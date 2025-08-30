El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza informó sobre un conjunto de acciones y encuentros que refuerzan el proyecto de desarrollo integral en Manzanillo.

Durante una reunión con el Consejo de Desarrollo local y autoridades de la zona, Paliza subrayó que la transformación en marcha en Manzanillo, con la modernización de su puerto y otras obras estratégicas, convertirá a la provincia Montecristi en un referente nacional de crecimiento económico, dinamización productiva y bienestar social.

En ese orden, indicó que el puerto, la central termoeléctrica, las obras viales y de infraestructura, así como las inversiones en seguridad y servicios básicos, son algunos de los avances en la provincia de Montecristi.

Mientras que, entre las acciones inmediatas anunciadas, el ministro informó la instalación de un nuevo tanque con capacidad de medio millón de galones de agua, por parte del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), que asegurará el servicio para los hogares y sectores productivos.

Asimismo, explicó que el proceso de titulación de terrenos en curso avanza de manera favorable y se espera que en los próximos meses se entreguen 760 certificados de títulos de propiedad a familias de la zona, a través de la Unidad Técnica de Titulación de Terrenos del Estado (Utect).

Como parte de la jornada de trabajo, Paliza encabezó en Pepillo Salcedo el acto simbólico del primer palazo que da inicio a la construcción de una estación policial, bajo el nuevo modelo de la Policía Nacional.

