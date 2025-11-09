Gobernadora de Nueva York cumple agenda de actividades en Santiago

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, visitó la tarde de este domingo la ciudad de Santiago de los Caballeros, para cumplir una agenda de actividades con diversas autoridades municipales.

El alcalde de Santiago, José Ulises Rodríguez Guzmán, la recibió en el Aeropuerto Internacional del Cibao (AIC), adonde la demócrata llegó acompañada del cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez, el congresista Adriano Espaillat y otras autoridades.

La funcionaria norteamericana efectuó un recorrido por el Monumento a los Héroes de la Restauración y otros puntos de la ciudad de Santiago.

En el Monumento a los Héroes de la Restauración, la gobernadora Hochul conoció detalles de la gesta restauradora de 1861-1863 y de las piezas de arte que forman parte del museo.

La estadounidense visitó luego el tradicional “Son de Keka”, donde se canta y se baila son y otros ritmos populares, un evento que se lleva cabo cada semana.

“Estamos muy felices de visitar esta ciudad, de compartir con su gente y de fortalecer los lazos que unen a Nueva York con la República Dominicana. Muchos líderes en nuestro estado están interesados en continuar apoyando esta relación y en promover los productos y el talento que nace en el corazón de esta nación”, expresó la funcionaria, según una nota difundida desde el Ayuntamiento.

“Nos sentimos felices de recibir hoy a la gobernadora Hochul, quien inicia en nuestra ciudad su recorrido por la República Dominicana. Queremos agradecerle por este gesto y por su disposición a fortalecer los lazos históricos y culturales que unen a Santiago con Nueva York”, dijo el alcalde Rodríguez.

El cónsul Jesús Vásquez destacó a su vez que este día se convertía en una fecha de festejo para Santiago, "una ciudad que tiene mucho vínculo con Nueva York".

Para este lunes, los miembros del Concejo de Regidores reconocerán a la gobernadora y al congresista Adriano Espaillat, oriundo de Santiago de los Caballeros.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más