Gerencia de Coraasan llama a hacer uso racional del agua ante crisis de potabilización

Andrés Cueto Rosario, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), alertó a la población sobre la necesidad de racionalizar el uso del agua potable, ante una posible crisis por la temporada de sequía en la cuenca alta de los ríos que alimentan el embalse Tavera-Bao.

En una conferencia de prensa convocada de urgencia, el funcionario señaló que, a la fecha, la presa Tavera-Bao se encuentra en 314.55 metros sobre el nivel del mar (MSNM), lo que representa una cota mínima para la captación, lo que a su vez se traduce en dificultades para el suministro de agua a la población de Santiago.

“Es una situación que escapa al accionar humano, pues depende de la naturaleza. Los pasos a seguir estarán determinados por las condiciones climáticas”, expresó Andrés Cueto.

El funcionario explicó que el sistema dejó de captar por la primera compuerta del embalse, ubicada entre las cotas 319 y 316 metros sobre el nivel del mar.

“La falta de lluvia en la cuenca alta del río Yaque del Norte, que abastece el embalse Tavera-Bao, nos ha afectado. Por eso llamamos a la población a usar el líquido con conciencia”, manifestó.

En relación con el tema, explicó que, a la fecha, el déficit de captación ha reducido la producción en el Acueducto Cibao Central en 23 millones de galones diarios (MGD), equivalente a un 20 %, lo que afecta a los sectores de la parte alta de la ciudad y al sistema de La Dura en Moca.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más