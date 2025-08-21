El Gabinete de Transporte presentó un conjunto de acciones para organizar el tránsito en el entorno de más de 20 centros educativos del Distrito Nacional, con motivo del inicio del año escolar 2025-2026 el próximo lunes 25 de agosto.

Las medidas, incluidas dentro del plan “RD se mueve”, contemplan la implementación de patrones de circulación para padres y tutores, canalización de carriles con conos para la dejada y recogida de estudiantes, salidas escalonadas por niveles, fomento del uso de vehículos compartidos o transporte colectivo privado, así como la asistencia de agentes de tránsito. A estas disposiciones se suma la señalización de las zonas escolares por parte de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Entre los colegios identificados como puntos críticos de congestión figuran el Quisqueya, Loyola, Claret, Montessori, Calasanz, Movearte, Luis Muñoz Rivera, Babeque Secundaria, Lux Mundi, King Christian School y Saint George School. Estos impactan directamente corredores como las avenidas John F. Kennedy, 27 de Febrero, Gustavo Mejía Ricart, Tiradentes, Independencia, Roberto Pastoriza, Mirador Sur y otras vías principales.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre dispondrá de personal para asistir las medidas en más de 35 intersecciones cercanas a los 23 centros escolares identificados.

Durante la reunión del Gabinete de Transporte, encabezada por el ingeniero Deligne Ascención, participaron representantes del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre, Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el Ministerio de Educación, la Alcaldía del Distrito Nacional y la Asociación de Colegios Privados.

Ascención exhortó a los colegios privados a impulsar sistemas de transporte masivo para estudiantes, al considerar que esta medida contribuiría significativamente a mejorar la movilidad en la capital y aliviaría la carga de los padres que deben trasladar a sus hijos a los centros educativos antes de dirigirse a sus trabajos.

