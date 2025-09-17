La Fundación Lasallistas Dominicanos ‘73 expresa su respaldo firme al Instituto Duartiano en el marco del diálogo nacional sobre la crisis haitiana.

Consideró que la situación en la frontera y el fenómeno migratorio exigen un enfoque que priorice la integridad del Estado dominicano y la protección de sus ciudadanos.

La Fundación reafirma que es indispensable buscar soluciones que fortalezcan el desarrollo social y económico de la República Dominicana, sin que ello implique comprometer la legalidad, la soberanía ni el respeto a los derechos humanos.

En su intervención, el presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, subrayó que la nación dominicana tiene el deber ineludible de salvaguardar su soberanía.

Advirtió que cualquier intento de regularización masiva de indocumentados debe ser rechazado enérgicamente, ya que contraviene las leyes y pone en riesgo la estabilidad de la República Dominicana. Asimismo, hizo un llamado a la unidad nacional y a la reflexión profunda ante una crisis que afecta tanto a Haití como al país.

El diálogo en curso constituye una oportunidad crucial para enfrentar los desafíos derivados de la crisis haitiana, pero debe desarrollarse con responsabilidad, firmeza y apego irrestricto al marco constitucional. En esta línea, la Fundación Lasallistas Dominicanos ‘73 se suma a la voz de alerta y exhorta a la población y a las autoridades a actuar con prudencia, visión de Estado y respeto a la Constitución.

Con este respaldo, la Fundación reitera su compromiso histórico con los valores de legalidad, justicia y convivencia pacífica, principios que han guiado su misión en favor de una sociedad dominicana más armoniosa y fortalecida en sus instituciones.

